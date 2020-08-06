Понад 80 нардепів за прогули залишилися у липні без зарплати (список)



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Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в липні склала від 24,6 тис. до 81,5 тис. гривень

У липні депутати мали отримати по 42 040 грн на виконання депутатських повноважень.

Секретаріат Верховної Ради в червні припинив виплати 84 народним депутатам за прогули засідан. Про це в четвер, 6 серпня, повідомило видання Українські новини з посиланням на відповіді апарату Верховної Ради.

Зазначається, що у липні депутати мали отримати по 42 040 грн на виконання депутатських повноважень.

«Нарахування виплат припинено голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії, співголові фракції «Європейська солідарність» Петру Порошенку, голові партії «Голос» Кірі Рудик, співголовам фракції ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу і Юрію Бойку», - йдеться у повідомленні.

Також відповідних виплат позбавлені депутати від «Слуги народу» Олександр Дубинський, Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк, Роксолана Підласий, Микола Сольський, Богдан Яременко, а також Святослав Вакарчук (позафракційний), Володимир В'ятрович, Мустафа Джемілєв, Вікторія Сюмар («Європейська солідарність»), Наталія Королевська («Опозиційна платформа»).

Згідно з законодавством, у разі, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова Ради за рішенням регламентного комітету.

Як повідомлялося, заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в липні склала від 24,6 тис. до 81,5 тис. гривень.

До слова, зарплата голови Верховного Суду у липні склала понад пів мільйона гривень.