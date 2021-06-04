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    На Закарпатті розквітло макове поле (відео)

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    Щороку туристи можуть насолодитися красою диких маків та зробити любительські фото - На Закарпатті розквітло макове поле (відео)
    Щороку туристи можуть насолодитися красою диких маків та зробити любительські фото
    Фото з відкритих джерел

    В Мукачеві квітне макове поле площею в кілька гектарів

    У місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

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    На Закарпатті розквітло макове поле (відео)
    На Закарпатті розквітло макове поле (відео)

    «Природна локація може стати його візитною карткою міста. Тому, гадаємо, побачити її повинен кожен. Сподіваємось, що поля міста над Латорицею буятимуть червоним маковим квітом щороку», – пише Телекомпанія М-студіо.

    Додамо, що в ці дні на горі Гострій, що біля села Вікно (Тернопільська область) можна побачити унікальне за красою явище – масове цвітіння ясенцю білого (Dictamnus albus), більш відомого під народною назвою «неопалима купина».

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    Теги: Закарпаття квіти природа
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    На Закарпатті розквітло макове поле (відео)