На Закарпатті розквітло макове поле (відео)

В Мукачеві квітне макове поле площею в кілька гектарів

У місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

«Природна локація може стати його візитною карткою міста. Тому, гадаємо, побачити її повинен кожен. Сподіваємось, що поля міста над Латорицею буятимуть червоним маковим квітом щороку», – пише Телекомпанія М-студіо.

Додамо, що в ці дні на горі Гострій, що біля села Вікно (Тернопільська область) можна побачити унікальне за красою явище – масове цвітіння ясенцю білого (Dictamnus albus), більш відомого під народною назвою «неопалима купина».

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