Унікальне явище. У заповіднику «Медобори» розцвіли біблійні рослини (фото)

На горі Гострій можна побачити унікальне явище масового цвітіння червонокнижного ясенцю білого

У ці дні на горі Гострій, що біля села Вікно (Тернопільська область) можна побачити унікальне за красою явище – масове цвітіння ясенцю білого (Dictamnus albus), більш відомого під народною назвою «неопалима купина».

Уся поверхня ясенцю вкрита спеціальними залозами, які виділяють величезну кількість летких ефірів, що невидимою хмаринкою огортають рослину. Випари досить ядучі і при вдиханні викликають подразнення слизових оболонок. Так Ясенець захищається від поїдання травоїдними тваринами.

Якщо в спекотну і безвітряну погоду до ясенця піднести вогонь, то випари спалахнуть і рослину на мить охопить клубок полум’я. При цьому самій квітці це не спричинить жодної шкоди. Точнісінько як у відомому біблійному сюжеті про купину, що горіла та не згорала.

Рослина дуже красива, але небезпечна – при контакті з оголеною шкірою ясенець викликає сильні хімічні опіки, що проявляються за кілька годин і довго не заживають. А от для комах – жодної шкоди – «неопалима купина» є гарним медоносом.

Ясенець зазвичай росте невеликими популяціями, що нараховують від 3-4 рослин до кількох десятків. У Кримських горах відомі галявини, що нараховують понад сотню рослин. На Гострій, що в заповіднику «Медобори» популяція ясенцю вже наближається до тисячі рослин (можливо вже й більше) і на сьогодні є найбільшою локальною популяцією Dictamnus albus в Україні.

На Гострій також можна побачити 14 видів червонокнижних та пів сотні видів ендемічних, рідкісних та регіонально рідкісних рослин.