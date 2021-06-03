Дикі тварини в центрі Києва. У парку відкриється незвичайна виставка квітів

Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників

Деякі фігури сягатимуть 5 м у висоту

18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин. Про це повідомляють організатори виставки, представники компанії-оператора парку «Співоче».

Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сурфінії, сальвії тощо. Деякі фігури сягатимуть 5 м в висоту, тож кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу у повний зріст.

«Щороку ми прагнемо здивувати вас чимось особливим. Цього разу у нас буде сотні тисяч квітів, яскраві фотозони. І найголовніше-оновлена зона розваг. Тепер ви зможете не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе та послухати живу музику», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

У парку також працюватимуть каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.

Виставка триватиме до 1 серпня.

Вартість квитків: дорослий 100 грн, дитячий 25 грн.

Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.