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    Дикі тварини в центрі Києва. У парку відкриється незвичайна виставка квітів

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    Для створення об&rsquo;ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників - Дикі тварини в центрі Києва. У парку відкриється незвичайна виставка квітів
    Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників

    Деякі фігури сягатимуть 5 м у висоту

    18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин. Про це повідомляють організатори виставки, представники компанії-оператора парку «Співоче».

    Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сурфінії, сальвії тощо. Деякі фігури сягатимуть 5 м в висоту, тож кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу у повний зріст.

    «Щороку ми прагнемо здивувати вас чимось особливим. Цього разу у нас буде сотні тисяч квітів, яскраві фотозони. І найголовніше-оновлена зона розваг. Тепер ви зможете не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе та послухати живу музику», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

    У парку також працюватимуть каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.

    Виставка триватиме до 1 серпня.

    Вартість квитків: дорослий 100 грн, дитячий 25 грн.

    Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

    Теги: Київ виставка парк квіти
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    Дикі тварини в центрі Києва. У парку відкриється незвичайна виставка квітів