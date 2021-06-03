В Ужгороді створили комікс про збереження Землі (фото)

Тираж першої серії видання становить 100 примірників

В Ужгороді вигадали комікс «Капітан Чумакс: водій зоряної маршрутки». Презентація відбулася в Закарпатській обласній універсальній бібліотеці імені Федора Потушняка. Про це інформує Закарпаття онлайн.

Автор проєкту Юлія Єгорова-Рогова розповіла, що планують видати дванадцять серій і книг коміксу на 26 мовах. Наразі переклад є восьми мовами. Малював комікс Любомир Брензович. За словами Юлії Єгорової-Рогової, до видань долучатимуться різні фахівці.

Ініціаторка проєкту зазначила: «У доступній для дітей формі науково-популярна фантастика, яка пояснює дітям, що в незвичайних ситуаціях можна врятувати нашу планету. Капітан Чумакс – водій зоряної маршрутки – його ім’я Макс, він залишився без своєї другої половинки, тобто його покинула дівчина, тому він вирішив, що саме він має врятувати Землю. Він бере з собою друзів, це – кіт, пес, миша, риба, і там багато ще героїв. Наприклад, халат-3Д-принтер, який може роздрукувати їжу в космічному просторі. Тобто там продуманий космічний простір, створений всесвіт».

Тираж першої серії видання становить 100 примірників.

Додамо, що з 24 по 28 червня у Львові відбудеться джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю «Укрзалізниця» тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ-Львів на спеціальний «Джазовий експрес».

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