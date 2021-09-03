Напівгола російська вчителька станцювала перед дітьми спокусливий танець (відео)

Адміністрація Хабаровська проводить перевірку після виконання танцю живота на лінійці в школі №76

Деякі батьки заступилися за вчительку, заявляючи, що виступ на шкільній лінійці «всім сподобався»

У хабаровській школі № 76 в Росії на лінійці 1 вересня вчителька виконала перед дітьми відвертий танець живота. За даним фактом місцеве управління освіти вже призначило службову перевірку. Відео танцю опублікував Telegram-канал LifeShot.

«Адміністрація Хабаровська проводить перевірку після виконання танцю живота на лінійці в школі №76. Татки, можливо, були раді, а от мами не оцінили», – йдеться у підписі до відео.

Як пише gazeta.ru, деякі батьки заступилися за вчительку, заявляючи, що виступ «всім сподобався»:

«Не було жодного слова поганого або негативної реакції. У всіх був захват, дівчинку хвалили. Зрозумійте, це не розважальний танець «для тат», як писали, це постановка танцю птиці. За задумом, птах знімає крила пір'яні та розправляє білі крила, що не можна падати духом, а потрібно прагнути вгору».

Натомість в управлінні освіти так не вважають:

«Звичайно, подібний виступ молодого вчителя-педагога додаткової освіти з танців, який був її особистою ініціативою з задумом про птаха щастя, неприпустимий та недоречний на святі, присвяченому Дню знань. Під сумнів поставлена концепція виховної роботи всієї школи», – йдеться в повідомленні управління, додає ria.ru.

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