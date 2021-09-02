«На штори», «на ремонт у класі». Освітній омбудсмен дав пораду батькам школярів, з яких намагаються зібрати гроші

«Необхідність збирати гроші на щось силами батьків – ознака поганої роботи директора школи»

У проблеми з поборами у школі є зворотній бік: коли не школа вимагає, а самі батьки починають збирати кошти, а тих, хто не здає гроші, цькують. З такими ситуаціями варто боротися, в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Чиновник повідомив, що упродовж навчального року отримував чимало звернень щодо поборів у школах.

«Водночас зараз частина батьків вже знає: необхідність збирати гроші на щось силами батьків – ознака поганої роботи директора школи. Адже якщо школа чогось потребує, директор має порахувати, скільки грошей і на що йому необхідно, та подати запит до управління або відділу освіти. Звісно, не все і не відразу, але я бачу, що від моменту, коли запрацювала реформа децентралізації і громади отримали у своє розпорядження більше коштів, школи стали фінансуватися набагато краще», – сказав Горбачов.

До того ж ремонтними чи іншими необхідними роботами мають займатися спеціалісти, тоді й кінцевий результат буде відповідним, переконаний освітній омбудсмен.

«Трапляється, що батьківські ініціативи щодо «ремонтів» призводять до дуже неприємних наслідків. Так, в одній із шкіл в Києві батьки (із найкращих міркувань) вирішили постелили новий лінолеум. Але згодом з’ясувалося, що лінолеум є небезпечним, бо виділяє токсичну речовину – формальдегід. Наслідок – школа майже половину навчального року не працювала, дітей змушені були навчати у другу зміну в інших приміщеннях», – розповів чиновник.

Горбачов із власного досвіду роботи директором знає, що багато потреб школи буде забезпечено силами місцевого бюджету, якщо регулярно писати обґрунтовані запити в управління освіти, пояснювати, що і для чого потрібно.

«Щодо поборів – часто виникає зворотна ситуація: коли не школа вимагає, а самі батьки починають збирати кошти, а тих, хто не здає гроші, цькують. З такими ситуаціями ми теж боремося. Наприклад, в одній зі столичних гімназій ми зіткнулися з ситуацією, коли батьки домовилися щомісяця «скидатися» по 1,5 тис. грн, а перший «внесок» для того, щоб дитину зарахували до першого класу, становив… 10 тис. грн. Чи це не занадто?» – звернув увагу освітній омбудсмен.

Горбачов напередодні нового навчального року нагадав батькам школярів не лише про права, а й про обов’язки.

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