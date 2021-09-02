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    У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів

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    Габріель Гіп&nbsp;закликав учнів перетворитися на крайньолівих революціонерів - У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів
    Габріель Гіп закликав учнів перетворитися на крайньолівих революціонерів
    Фото: thepostmillennial.com

    Гіп планував зробити з дітей революціонерів за 180 днів

    У Каліфорнії, у місті Сакраменто, школа звільнила вчителя, який виявився членом ультралівого руху антіфа, комуністом та прихильником Сталіна і Мао Цзедуна. Як пише видання The Post Millennial, вчитель підбивав дітей на радикальні протести.

    У відео, яке потрапило у мережу, Габріель Гіп розповідає що планує зробити з дітей революціонерів за 180 днів.

    Також у класі молодшої школи, де викладав Габріель, він повісив прапор антіфа та навіть портрет Мао.

    Все це порушує умови роботи школи, де вчителям заборонено проводити політичну агітацію в закладі та залучати дітей до політичних акцій.

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    У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів
    У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів
    У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів

    Вчитель державної школи заявляв, що життєздатним вирішенням проблем суспільства є жорстоке повалення уряду США. Гіп зізнався, що він не єдиний у цій школі, хто дотримується цих переконань.

    Проект Veritas заохочує учнів та батьків звертатися до [email protected], якщо у них є докази політичної пропаганди, що відбувається у класі.

    Теги: США декомунізація пропаганда школа вчитель Йосип Сталін
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    У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів