У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів

У Каліфорнії, у місті Сакраменто, школа звільнила вчителя, який виявився членом ультралівого руху антіфа, комуністом та прихильником Сталіна і Мао Цзедуна. Як пише видання The Post Millennial, вчитель підбивав дітей на радикальні протести.

У відео, яке потрапило у мережу, Габріель Гіп розповідає що планує зробити з дітей революціонерів за 180 днів.

BREAKING: @NatomasUSD, the district that employs #antifa member Gabriel Gipe, has announced he has been placed on paid leave & that they'll take steps to fire him. Gipe was recorded in undercover video admitting he indoctrinates students using fear & sends them to direct actions. pic.twitter.com/Y4Ntk7pL2A