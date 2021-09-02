У США школа звільнила прихильника Сталіна, який обіцяв зробити з дітей революціонерів

Гіп планував зробити з дітей революціонерів за 180 днів

У Каліфорнії, у місті Сакраменто, школа звільнила вчителя, який виявився членом ультралівого руху антіфа, комуністом та прихильником Сталіна і Мао Цзедуна. Як пише видання The Post Millennial, вчитель підбивав дітей на радикальні протести.

У відео, яке потрапило у мережу, Габріель Гіп розповідає що планує зробити з дітей революціонерів за 180 днів.

BREAKING: @NatomasUSD, the district that employs #antifa member Gabriel Gipe, has announced he has been placed on paid leave & that they'll take steps to fire him. Gipe was recorded in undercover video admitting he indoctrinates students using fear & sends them to direct actions. pic.twitter.com/Y4Ntk7pL2A — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 1, 2021

Також у класі молодшої школи, де викладав Габріель, він повісив прапор антіфа та навіть портрет Мао.

Все це порушує умови роботи школи, де вчителям заборонено проводити політичну агітацію в закладі та залучати дітей до політичних акцій.

Вчитель державної школи заявляв, що життєздатним вирішенням проблем суспільства є жорстоке повалення уряду США. Гіп зізнався, що він не єдиний у цій школі, хто дотримується цих переконань.

Проект Veritas заохочує учнів та батьків звертатися до [email protected], якщо у них є докази політичної пропаганди, що відбувається у класі.