1 Вересня в окупованому Криму. «Міністерка культури» шокувала своїм виглядом батьків та дітей (фото)

Чиновниця вбралася у прозорий мереживний костюм

У соціальних мережах активно обговорюють наряд «міністерки культури» окупованого Криму Аріни Новосельської, в якому вона привітала з Днем знань освітян та учнів сімферопольської школи-ліцею ім. Макаренко. Глава Мінкульту прийшла в школу в напівпрозорому мереживному брючному костюмі. Про це пише Комсомольська правда.

Батьки вважають неприпустимим таке вбрання в стінах навчального закладу, нагадавши, що хлопчикам в школу «не можна носити джинси», дівчаткам «ходити з розпущеним волоссям», а вчителів за непристойну поведінку і відверті фото в мережі звільняють.

На думку більшості батьків, міністерка порушила правила ділового дрескоду.

Аріна Новосельська не раз давала привід для жартів і гарячих обговорень в соціальних мережах. Перед цим вона осоромилася на нараді за участю глави республіки, нецензурно вилаявшись в прямому ефірі. Новосельську підвела техніка, коли випадково включився мікрофон.

Невдалим для міністерки стало і порівняння грифонів на Мітридатських сходах в Керчі з орлолевами, які «охороняють вхід в пекло».

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