Чотири вчителі з Києва увійшли в ТОП-10 найкращих в Україні

Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять у Міжнародний день учителя 2 жовтня

Найпрестижніша освітня національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Про це повідомляється на сторінці премії Global Teacher Prize Ukraine в Facebook.

Так. у десятку найкращих вчителів країни потрапили четверо із Києва. Серед них:

Валентина Гатальська: м. Київ, гімназія «Троєщина».Предмет: Англійська мова

Гліб Репіч: м. Київ, ТОВ «Заклад освіти «Київ глобал скул». Предмет: хімія

Артур Пройдаков: м. Київ, заклад освіти «Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Мідгард». Предмети: українська мова та література

Оксана Хомич: м. Київ, НВК «Новопечерська школа». Предмет: учитель початкових класів

Тепер 10 фіналістів претендують на головний приз «Нобелівки для вчителів» – чверть мільйона гривень та безліч подарунків. Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять у Міжнародний день учителя 2 жовтня.