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    Чотири вчителі з Києва увійшли в ТОП-10 найкращих в Україні

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    10 фіналістів претендують на головний приз &ndash; чверть мільйона гривень - Чотири вчителі з Києва увійшли в ТОП-10 найкращих в Україні
    10 фіналістів претендують на головний приз – чверть мільйона гривень
    Фото з відкритих джерел

    Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять у Міжнародний день учителя 2 жовтня

    Найпрестижніша освітня національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Про це повідомляється на сторінці премії Global Teacher Prize Ukraine в Facebook.

    Так. у десятку найкращих вчителів країни потрапили четверо із Києва. Серед них:

    Валентина Гатальська: м. Київ, гімназія «Троєщина».Предмет: Англійська мова

    Гліб Репіч: м. Київ, ТОВ «Заклад освіти «Київ глобал скул». Предмет: хімія

    Артур Пройдаков: м. Київ, заклад освіти «Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Мідгард». Предмети: українська мова та література

    Оксана Хомич: м. Київ, НВК «Новопечерська школа». Предмет: учитель початкових класів

    Тепер 10 фіналістів претендують на головний приз «Нобелівки для вчителів» – чверть мільйона гривень та безліч подарунків. Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять у Міжнародний день учителя 2 жовтня.

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    Теги: Київ школа премія учитель
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    Чотири вчителі з Києва увійшли в ТОП-10 найкращих в Україні