  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Лідер німецької опозиції після візиту до Києва дав пораду ображеному Шольцу

    Лідер німецької опозиції після візиту до Києва дав пораду ображеному Шольцу
    фото: twitter.com/_FriedrichMerz

    Мерц «Те, що робить ця країна, а також те, що тут робить політичне керівництво цієї країни, вражає»

    Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який відвідав Київ, зруйнований Ірпінь та поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, рекомендував канцлеру Олафу Шольцу все ж приїхати до України. Про це Мерц сказав в ефірі телеканалу ZDF.

    Мерц зауважив, що тільки канцлеру вирішувати, їхати йому до України чи ні. Однак він рекомендував би Олафу Шольцу здійснити поїздку. У вівторок перед зустріччю з Зеленським Мерц відвідав Ірпінь, поспілкувався з мером, який розповів про атаки російської армії та збитки, завдані війною.

    «Сьогодні я зустрічався з президентом, прем'єр-міністром, спікером парламенту, лідерами опозиції і, нарешті, з Кличком – мером Києва… Ви не можете вести ці розмови телефоном. Ви також не можете зробити через відеоконференції. Ви повинні вести ці переговори особисто, і те, що робить ця країна, а також те, що тут робить політичне керівництво цієї країни, вражає. І я наполегливо рекомендую всім вести ці переговори», – сказав Фрідріх Мерц.

    Він розповів, що в Україні були здивовані тим, що лідер німецької опозиції приїхав раніше за канцлера, а його візит викликав великий ажіотаж медіа.

    «Поки що федеральний уряд не вважав за доцільне зробити це (здійснити візит - Ред.). Це ваше рішення. Але я не ставлю своє рішення в залежність від того, щоб вести такі переговори і здійснити таку подорож. І так, між іншим, увага була дуже великою, аж до деталей голосування минулого тижня, яке ми провели у німецькому Бундестазі у четвер», – сказав Мерц.

    Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «скривдженою ліверною ковбасою». Це німецький фразеологізм, котрий означає, що людина вдає безневинно ображену.

    Віце-президент Бундестагу Вольфганг Кубікі розкритикував Андрія Мельника за його висловлювання про канцлера Олафа Шольца. «Олаф Шольц – не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини», – сказав Вольфганг Кубікі, а також додав: «Це потрібно поважати».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідер німецької опозиції після візиту до Києва дав пораду ображеному Шольцу