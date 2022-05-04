Лідер німецької опозиції після візиту до Києва дав пораду ображеному Шольцу

Мерц «Те, що робить ця країна, а також те, що тут робить політичне керівництво цієї країни, вражає»

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який відвідав Київ, зруйнований Ірпінь та поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, рекомендував канцлеру Олафу Шольцу все ж приїхати до України. Про це Мерц сказав в ефірі телеканалу ZDF.

Мерц зауважив, що тільки канцлеру вирішувати, їхати йому до України чи ні. Однак він рекомендував би Олафу Шольцу здійснити поїздку. У вівторок перед зустріччю з Зеленським Мерц відвідав Ірпінь, поспілкувався з мером, який розповів про атаки російської армії та збитки, завдані війною.

Vielen Dank, lieber @ZelenskyyUa, für den herzlichen Empfang und das atmosphärisch und inhaltlich außergewöhnlich gute Gespräch. #Deutschland steht an der Seite der #Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung. (FM) pic.twitter.com/GUpBVI3wig — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022

«Сьогодні я зустрічався з президентом, прем'єр-міністром, спікером парламенту, лідерами опозиції і, нарешті, з Кличком – мером Києва… Ви не можете вести ці розмови телефоном. Ви також не можете зробити через відеоконференції. Ви повинні вести ці переговори особисто, і те, що робить ця країна, а також те, що тут робить політичне керівництво цієї країни, вражає. І я наполегливо рекомендую всім вести ці переговори», – сказав Фрідріх Мерц.

CDU-Chef Merz in Kiew: Mit Präsident Selenskyi habe er über die zukünftigen Beziehungen gesprochen. Was Deutschland tun kann, außer Waffenlieferungen, beim Wiederaufbau und EU-Beitritt der Ukraine. Er könne Kanzler Scholz nur empfehlen, auch das persönliche Gespräch zu suchen. pic.twitter.com/U7G9Xu040K — ZDF heute journal (@heutejournal) May 3, 2022

Він розповів, що в Україні були здивовані тим, що лідер німецької опозиції приїхав раніше за канцлера, а його візит викликав великий ажіотаж медіа.

«Поки що федеральний уряд не вважав за доцільне зробити це (здійснити візит - Ред.). Це ваше рішення. Але я не ставлю своє рішення в залежність від того, щоб вести такі переговори і здійснити таку подорож. І так, між іншим, увага була дуже великою, аж до деталей голосування минулого тижня, яке ми провели у німецькому Бундестазі у четвер», – сказав Мерц.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «скривдженою ліверною ковбасою». Це німецький фразеологізм, котрий означає, що людина вдає безневинно ображену.

Віце-президент Бундестагу Вольфганг Кубікі розкритикував Андрія Мельника за його висловлювання про канцлера Олафа Шольца. «Олаф Шольц – не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини», – сказав Вольфганг Кубікі, а також додав: «Це потрібно поважати».