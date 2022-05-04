Помер перший лідер незалежної Білорусі Шушкевич

Шушкевичу було 87 років

У Мінську у ніч проти 4 травня помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Про це повідомляє «Єврорадіо» з посиланням на його дружину Ірину.

Шушкевичу було 87 років. Наприкінці квітня його було доставлено в реанімацію після перенесеного Covid-19. Через два дні його виписали з лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.

Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 в Мінську. Його батьки були вчителі. Батько Шушкевича – відомий письменник Станіслав Петрович Шушкевич, якого в 1930-і роки було репресовано.

7-8 грудня 1991 Шушкевич був учасником зустрічі в Біловезькій пущі з президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком, де досягнуто домовленість про ліквідацію СРСР і утворення СНД. Як голова білоруського парламенту поставив підпис під Біловезькими домовленостями. 1991–1994 він був головою Верховної Ради Білорусі.

26 січня 1994 Шушкевича знято з поста Голови Верховної Ради Білорусі за результатами роботи парламентської комісії, яку очолював Олександр Лукашенко. Під час російської збройної агресії проти України зайняв позицію останньої, гостро критикував режим Путіна.

До слова, колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич закликав поміняти прапор країни на біло-червоно-білий.

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