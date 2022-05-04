  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Помер перший лідер незалежної Білорусі Шушкевич

    Помер перший лідер незалежної Білорусі Шушкевич
    фото з відритих джерел

    Шушкевичу було 87 років

    У Мінську у ніч проти 4 травня помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Про це повідомляє «Єврорадіо» з посиланням на його дружину Ірину.

    Шушкевичу було 87 років. Наприкінці квітня його було доставлено в реанімацію після перенесеного Covid-19. Через два дні його виписали з лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.

    Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 в Мінську. Його батьки були вчителі. Батько Шушкевича – відомий письменник Станіслав Петрович Шушкевич, якого в 1930-і роки було репресовано.

    7-8 грудня 1991 Шушкевич був учасником зустрічі в Біловезькій пущі з президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком, де досягнуто домовленість про ліквідацію СРСР і утворення СНД. Як голова білоруського парламенту поставив підпис під Біловезькими домовленостями. 1991–1994 він був головою Верховної Ради Білорусі.

    26 січня 1994 Шушкевича знято з поста Голови Верховної Ради Білорусі за результатами роботи парламентської комісії, яку очолював Олександр Лукашенко. Під час російської збройної агресії проти України зайняв позицію останньої, гостро критикував режим Путіна.

    До слова, колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич закликав поміняти прапор країни на біло-червоно-білий.

    Читайте також: Шушкевич радить позбавити російську мову статусу державної у Білорусі
    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер перший лідер незалежної Білорусі Шушкевич