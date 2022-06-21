Наші воїни. Як батько і син служать в одному підрозділі (відео)

Чоловіки пішли до військкомату 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну

Юрій та Олександр служать у 61-ї окремій піхотній бригаді

В лавах української армії нерідко можна зустріти родичів, які служать в одному підрозділі. Буває, що спини одне одному прикривають брати або брат і сестра. А буває, що батько й син – як-от Юрій і Олександр, які служать у 61-ї окремій піхотній бригаді.

На відео, яке опублікував проєкт «Український свідок», військові 61-ї окремої піхотної бригади, що дислокується у Миколаївській області. Тут служать Юрій і Олександр, батько і син. Ба більше: вони не просто знаходяться в одному підрозділі, а обслуговують одну машину – самохідну гаубицю 2с1 «Гвоздіка». Один з них наводить зброю, інший – заряджає.

«Попросили про це у військкоматі», – каже батько сімейства. «Для того, аби допомагати і прикривати спини одне одному». Юрій і Олександр пішли до військкомату 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Що думає про все це мати сім’ї – невідомо: з 2014 року вона знаходиться в Криму і зв’язок з нею чоловіки не підтримують. Але є і хороші новини: наразі дівчина Олександра чекає на двійню. «Дихаю рівно, кажу собі, що все буде добре», – зізнається хлопець.

На фронті зараз пліч-о-пліч воюють багато батьків із синами, а також братів. «В моєму підрозділі служать три брати», – каже начальник штабу артдивізіону Кажан, керівник Юрія та Олександра. І додає, що служили ще двоє, один з яких наразі перевівся в інший підрозділ.

Нагадаємо, на Луганщині у Сєвєродонецьку тривають важкі вуличні бої. Наші захисники не дають ворогу захопити місто.

Аби показати, що зараз відбувається у місті, Національна гвардія виклала шматочок відео з бою. На відео наші бійці ведуть вогонь з примішення.