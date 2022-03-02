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    Оборона Херсона. Над містом майорить прапор України

    Українськийпрапор над Херсоном - Оборона Херсона. Над містом майорить прапор України
    Українськийпрапор над Херсоном

    Українське місто Херсон героїчно стримує путінську орду

    Сьогодні, 2 березня триває вже сьома доба героїчного протистояння України російському вторгненню.

    По всьому Херсону пересувається військова техніка ворога. У місті російські окупанти захопили річковий порт і залізничний вокзал. Ніч в місті минула спокійно, проте були чутні поодинокі постріли.

    Херсон не здається і тримає оборону. Над містом майорить прапор України.

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    Теги: окупанти війна прапор Херсон #stoprussia
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    Оборона Херсона. Над містом майорить прапор України