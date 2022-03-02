Оборона Херсона. Над містом майорить прапор України

Українське місто Херсон героїчно стримує путінську орду

Сьогодні, 2 березня триває вже сьома доба героїчного протистояння України російському вторгненню.

По всьому Херсону пересувається військова техніка ворога. У місті російські окупанти захопили річковий порт і залізничний вокзал. Ніч в місті минула спокійно, проте були чутні поодинокі постріли.

Херсон не здається і тримає оборону. Над містом майорить прапор України.



