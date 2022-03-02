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    Події в Україні

    Сьома доба війни: оперативні дані Генштабу української армії

    На Сумщині знищено колони російської техніки - Сьома доба війни: оперативні дані Генштабу української армії
    На Сумщині знищено колони російської техніки
    фото: Дмитро Живицький

    Окупанти мають втрати на всіх напрямках

    Сьогодні, 2 березня, триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

    Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на ранок 2 березня.

    • На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
    • У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.
    • На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.
    • Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні eкраїнські міста Суми, Лебедин та Охтирка.
    • На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
    • На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
    • На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.
    • У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

    «Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках», - зазначив Генштаб ЗСУ.

    2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна обстріл #stoprussia
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    Сьома доба війни: оперативні дані Генштабу української армії