  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Білоруські морги забиті тілами окупантів – Геращенко

    За період російського вторгнення, від 24 лютого, загинуло понад шість тисяч окупантів - Білоруські морги забиті тілами окупантів – Геращенко
    За період російського вторгнення, від 24 лютого, загинуло понад шість тисяч окупантів
    фото: ЗСУ

    Більшість убитих – етнічні чеченці

    У Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців. Про це написав радник МВС Антон Геращенко у Твіттер посилаючись на представницю білоруської опозиції.

    «У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість із них – етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ. Про це повідомила представник білоруської опозиції Ганна Красуліна під час включення на телеканал «Україна 24», – написав Геращенко.

    Нагадаємо, сенатор Людмила Нарусова, мати відомої телеведучої Ксенії Собчак, назвала інформацію, яку про війну в Україні надають громадянам ЗМІ РФ «жахливим фейком». Політикиня у коментарі телеканалу «Дощ» визнала, жахливі втрати російської армії, які приховує Кремль та федеральні ЗМІ.

    Читайте також: Втрати путінських військ. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв шокував росіян цифрою
    Теги: Білорусь МВС Антон Геращенко війна Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білоруські морги забиті тілами окупантів – Геращенко