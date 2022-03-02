Білоруські морги забиті тілами окупантів – Геращенко

За період російського вторгнення, від 24 лютого, загинуло понад шість тисяч окупантів

Більшість убитих – етнічні чеченці

У Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців. Про це написав радник МВС Антон Геращенко у Твіттер посилаючись на представницю білоруської опозиції.

«У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість із них – етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ. Про це повідомила представник білоруської опозиції Ганна Красуліна під час включення на телеканал «Україна 24», – написав Геращенко.

Нагадаємо, сенатор Людмила Нарусова, мати відомої телеведучої Ксенії Собчак, назвала інформацію, яку про війну в Україні надають громадянам ЗМІ РФ «жахливим фейком». Політикиня у коментарі телеканалу «Дощ» визнала, жахливі втрати російської армії, які приховує Кремль та федеральні ЗМІ.