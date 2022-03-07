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    Окупанти помилково подзвонили в Службу порятунку України (відео)

    Події останніх днів остаточно розвіяли міф про потужну російську армію - Окупанти помилково подзвонили в Службу порятунку України (відео)
    Події останніх днів остаточно розвіяли міф про потужну російську армію
    фото з відкритих джерел

    Поранені росіяни намагались викликати російську «швидку допомогу», але епічно помилились

    Російські загарбники настільки недалекі, що вкрали українську сім-карту, і коли їх поранили, почали дзвонити на 103.

    Вони реально думали, що додзвоняться до Росії.

    «К границе везём четыре человека, один огнестрел, три осколочных. Куда ехать?» бідкаються окупанти.

    Диспечер нашої служби порятунку навіть не одразу повірив, що це російські військові, настільки це абсурдно.

    В той же час, як окупанти скаженіли, що їм не надають належної уваги:

    Нагадаємо, у понеділок, 7 березня, близько 20:45 поблизу Обухова на Київщині український військових збив крилату ракету «Калібр» ракетою повітря-повітря.

    Теги: окупанти війна лікар військові #stoprussia
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    Окупанти помилково подзвонили в Службу порятунку України (відео)