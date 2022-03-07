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    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)

    Від вибуху боєголовки ракети в полі утворилася величезна вирва - У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)
    Від вибуху боєголовки ракети в полі утворилася величезна вирва
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова

    У понеділок, 7 березня, близько 20:45 поблизу Обухова на Київщині український військових збив крилату ракету «Калібр» ракетою повітря-повітря. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

    «Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі», - написав він.

    Місцеві жителі зробили фото вирви від вибуху.

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    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)
    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)
    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)
    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)

    Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

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    Теги: Росія ЗСУ Антон Геращенко війна Київщина військові #stoprussia
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    У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)