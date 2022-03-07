У небі під Києвом збито крилату ракету (фото)

Від вибуху боєголовки ракети в полі утворилася величезна вирва

Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова

У понеділок, 7 березня, близько 20:45 поблизу Обухова на Київщині український військових збив крилату ракету «Калібр» ракетою повітря-повітря. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

«Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі», - написав він.

Місцеві жителі зробили фото вирви від вибуху.

Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.