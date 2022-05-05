Окупанти розбирають завали драмтеатру в Маріуполі (відео)

Триває 71-й день повномасштабної війни Росії проти України

Маріупольский драмтеатр являється страшним доказом нелюдських злочинів російських загарбників. Для того, аби приховати масштаби злочину, окупанти почали розбирати місця, де російська армія авіабомбою, а потім ще зверху «градами» забрала життя декількох сотень російськомовних українців Відео оприлюднив журналіст Андрій Лохматов.

«Я наївно питаю себе – чи виникають з цього приводу в людей, які розгрібають завали і витягують з-під них трупи вбитих їхньою армією людей, якійсь почуття? І потім одразу смикаю себе із думкою, що вони мабуть впевнені, що «це все ЗСУ», бо як їм ще могли скласти їх картину світу», – написав Лохматов.

Нагадаємо, міська влада Маріуполя опублікувала кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне Костянтинівського району Донецької області.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео можна побачити саме школу в Безім’яному. Майже місяць їх утримують в таборі, не дозволяючи покинути територію без конвою російських військових.