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    Окупанти розбирають завали драмтеатру в Маріуполі (відео)

    Під завалами драмтеатру загинуло, щонайменше, декілька сотень людей - Окупанти розбирають завали драмтеатру в Маріуполі (відео)
    Під завалами драмтеатру загинуло, щонайменше, декілька сотень людей
    скріншот з відео

    Триває 71-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Маріупольский драмтеатр являється страшним доказом нелюдських злочинів російських загарбників. Для того, аби приховати масштаби злочину, окупанти почали розбирати місця, де російська армія авіабомбою, а потім ще зверху «градами» забрала життя декількох сотень російськомовних українців Відео оприлюднив журналіст Андрій Лохматов.

    «Я наївно питаю себе – чи виникають з цього приводу в людей, які розгрібають завали і витягують з-під них трупи вбитих їхньою армією людей, якійсь почуття? І потім одразу смикаю себе із думкою, що вони мабуть впевнені, що «це все ЗСУ», бо як їм ще могли скласти їх картину світу», – написав Лохматов.

    Нагадаємо, міська влада Маріуполя опублікувала кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне Костянтинівського району Донецької області.

    Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео можна побачити саме школу в Безім’яному. Майже місяць їх утримують в таборі, не дозволяючи покинути територію без конвою російських військових.

    Теги: Маріуполь росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розбирають завали драмтеатру в Маріуполі (відео)