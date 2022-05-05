Рашисти тримають маріупольців у таборах. Жахливі кадри зсередини (відео)

Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається

Міська влада Маріуполя опублікувала кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне Костянтинівського району Донецької області. Відеодокази злочинів росіян розмістив у себе в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фільтраційні табори в с. Безім’яне перетворені на справжнє гетто для маріупольців… Майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безім’яне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи для ідентифікації особистості було відібрано», – розповів чиновник.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео можна побачити саме школу в Безім’яному. Майже місяць їх утримують в таборі, не дозволяючи покинути територію без конвою російських військових.

«Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор, де зачинено без медичного догляду велика кількість людей. В селі Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу», – сказав Андрющенко.

Двічі на день перекличка – зранку та о дев’ятій вечора. В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних.

Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження «фільтрації», але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.

«Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат», – розповів Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя розповів, що окупанти грабують жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування.