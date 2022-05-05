Рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині

Поранено кількох людей – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти всю ніч бомбили Миколаїв та область, в результаті було поранено кількох людей.

«Сьогодні всю ніч бомбили місто та область. На 10:30 жертв немає, кілька поранених», – повідомив він.

За його словами, окупанти завдали багато матеріальних збитків.

«Це ми переживемо, головне, що немає жертв», – додав голова області.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото).

Учора ввечері повідомлялося, що у Миколаєві лунають вибухи.

Також 2 травня окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі.

Перед цим окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото).

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