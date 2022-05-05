Рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині
Поранено кількох людей – Кім
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти всю ніч бомбили Миколаїв та область, в результаті було поранено кількох людей.
«Сьогодні всю ніч бомбили місто та область. На 10:30 жертв немає, кілька поранених», – повідомив він.
За його словами, окупанти завдали багато матеріальних збитків.
«Це ми переживемо, головне, що немає жертв», – додав голова області.
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