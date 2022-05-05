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    Події в Україні

    Рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині

    Області завдано багато матеріальних збитків - Рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині
    Області завдано багато матеріальних збитків
    фото ілюстративне: Новости N

    Поранено кількох людей – Кім

    Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти всю ніч бомбили Миколаїв та область, в результаті було поранено кількох людей.

    «Сьогодні всю ніч бомбили місто та область. На 10:30 жертв немає, кілька поранених», – повідомив він.

    За його словами, окупанти завдали багато матеріальних збитків.

    «Це ми переживемо, головне, що немає жертв», – додав голова області.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото).

    Учора ввечері повідомлялося, що у Миколаєві лунають вибухи.

    Також 2 травня окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі.

    Перед цим окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна місто окупація #stoprussia
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    Рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині