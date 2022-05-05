«Не потрібно відтягувати». Депутатка пояснила, хто гальмує процес заборони Московської церкви

У березні у парламенті були зареєстровані альтернативні законопроєкти про заборону церкви ворожої держави в Україні. Проте вони досі не розглянуті…

Савчук: «Певна частина оточення президента, яка все життя ходила до церков Московського патріархату, не готова змінитися навіть у воєнний час»

Законопроєкти про заборону Московського патріархату в Україні не були підтримані Верховною Радою через те, що в оточені самого президента Володимира Зеленського багато людей, які є прихильниками російської церкви. Про це «Главкому» заявила Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в парламенті та авторка одного із законопроєктів про заборону Московського патріархату.

«Наскільки я знаю, президенту пропонували подати свій законопроєкт, який, можливо, був би більш плавним, із перехідними положеннями. Але в Офісі глави держави досі над цим думають, бо певна частина оточення президента, яка все життя ходила до церков Московського патріархату, не готова змінитися навіть у воєнний час.

Думаю, якби ми проголосували мій законопроєкт за тиждень після того, як я його зареєструвала, це було б ідеальним сценарієм. І повірте – вже зараз ми мали б зовсім іншу картину», - переконана Савчук.

За словами нардепки, прийняттю змін до проблеми з діяльністю церкви ворожої держави на території України також завадили наявність спеціальних людей при обладміністраціях, які б займалися питанням переєстрації церков.

«Ще до війни останніх два роки, коли народні депутати з різних фракцій збиралися на Всеукраїнській раді церков, завжди митрополит ПЦУ Епіфаній просив, аби було сприянням тим парафіям, які хочуть перейти з УПЦ МП до ПЦУ. Проблема полягала в тому, що при обласних адміністраціях мала бути закріплена спеціальна людина, яка займається цією перереєстрацію та допомагає зі статутом. А в багатьох обладміністраціях таких людей просто не було, їх не призначали. І це питання гальмувалося переважно якраз в тих областях, де зараз тривають/тривали бойові дії. Зокрема, і в Київській області», - заявила Савчук.

У березні свої варіанти вирішення проблеми з дільністю церкви ворожої держави на території України до парламенту подали Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в нинішній каденції, та Інна Совсун з «Голосу».

Законопроєкт Оксани Савчук та інших авторів передбачає, що після заборони УПЦ МП громади матимуть 14 днів, аби перейти в помісну Українську православну церкву (ПЦУ), або прийняти інше рішення. Якщо не приймають, то майно церкви тимчасово переходить громаді.

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