Хто воює за Путіна. На Луганщину перекинули ряжених

Окупантам бракує регулярних військ

На окупованих територіях Луганської області зафіксовано прибуття з Росії підрозділів так званого «Оренбурзького козачого війська».

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи «Права Справа», «козаки» будуть задіяні у забезпеченні громадського порядку та охороні об'єктів інфраструктури на окупованих територіях Луганської області.

Очолює підрозділ отаман першого відділу «Оренбурзького козачого війська» Сергій Слєпов. Загальна чисельність загону – до 70 осіб.

На сьогоднішній день на окупованих територіях Луганської і Донецької областей знаходяться козачі формування з Росії загальною чисельністю від 2 тис. осіб.

Наразі зафіксована присутність «козаків» полку ім. атамана Платова і 2-го кубанського батальйону ім. атамана Чепіги. «Кубанський батальйон» вирушив з Краснодара в Україну 26 квітня. Загальна чисельність загонів «кубанських козаків», які воюють в Україні складає до 400 осіб.

Крім того зафіксовано прибуття з Росії на територію окупованих районів Луганської і Донецької областей «козачих» підрозділів «Дон» і «Таврида».

Наразі зведений загін «Дон» передислоковано в Ізюмський район Харківської області.

Варто зазначити, що так звані «козачі» формування Дону, Тереку, Кубані та Криму увійшли до бойового резерву країни-окупанта (фото з відкритих джерел)

Крім того, у складі російських окупаційних військ на території України зафіксована присутність окремих підрозділів 239-го гвардійського танкового, орденів Суворова, Кутузова, Олександра Невського Оренбурзького козачого полку – тактичного формування сухопутних військ збройних сил російської федерації. Умовне найменування – військова частина №89547 (в/ч 89547).

Військова частина №89547 знаходиться у складі 90-ї гвардійської танкової дивізії ЦВО, місце постійної дислокації: м. Чебаркуль.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 10 березня 2022 року в ході бойових дій у Броварському районі Київської області полк та дивізія зазнали великих втрат серед особового складу та техніки. Крім того, було вбито командира полку полковника О. Захарова.

Варто зазначити, що так звані «козачі» формування Дону, Тереку, Кубані та Криму увійшли до бойового резерву країни-окупанта. Свого часу відповідну угоду було підписано у штабі південного військового округу. Згідно з пунктами цієї «угоди», кількість «козаків» у мобілізаційному резерві має становити не менше 50% від загальної чисельності козаків, які відповідають встановленим вимогам. Наразі на військовому обліку у межах зазначеного округу перебуває понад 44 тисячі «козаків».

Як повідомлялося раніше, нестачу особового складу окупаційних військ кремль намагається компенсувати учасниками «козачих» формувань, приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями ОРДЛО.

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