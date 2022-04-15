ONUKA у супроводі оркестру заспівала для переселенців (відео)

Виступ відбувся на території центрального вокзалу столиці

В залі очікування Київського центрального залізничного вокзалу відбувся концерт відомої української співачки ONUKA (Наталія Жижченко) у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів.

Виступ проводився для підтримки духу людей в ці буремні миті.

«Напевно, під час гри я змогла відчути все, що не давала собі осмислити з прелютого 24 лютого. Ледь дограла, і це чутно. Але я і в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати і дух наш незламний. І це не патетика. Це практика», − написала у себе в Facebook співачка ONUKA.

Нагадаємо, українські військові з 93 бригади ЗСУ записали свою версію відомої пісні співака Wellboy «Гуси».

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