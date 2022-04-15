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    ONUKA у супроводі оркестру заспівала для переселенців (відео)

    Співачка вирішила підтримати моральний дух людей - ONUKA у супроводі оркестру заспівала для переселенців (відео)
    Співачка вирішила підтримати моральний дух людей
    скріншот з відео

    Виступ відбувся на території центрального вокзалу столиці

    В залі очікування Київського центрального залізничного вокзалу відбувся концерт відомої української співачки ONUKA (Наталія Жижченко) у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів.

    Виступ проводився для підтримки духу людей в ці буремні миті.

    «Напевно, під час гри я змогла відчути все, що не давала собі осмислити з прелютого 24 лютого. Ледь дограла, і це чутно. Але я і в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати і дух наш незламний. І це не патетика. Це практика», − написала у себе в Facebook співачка ONUKA.

    Нагадаємо, українські військові з 93 бригади ЗСУ записали свою версію відомої пісні співака Wellboy «Гуси».

    Зокрема, наші бійці посилають подалі російських орків та насміхаються над військовими РФ. Новий хіт у своєму Instagram вже розмістив сам Wellboy.

    Теги: росія окупанти війна Україна співачка окупація концерт #stoprussia
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    ONUKA у супроводі оркестру заспівала для переселенців (відео)