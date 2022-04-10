«Ми українці, а ви орки». Бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy «Гуси»
Хіт Wellboy «Гуси» набув нового звучання
Українські військові з 93 бригади ЗСУ записали свою версію відомої пісні співака Wellboy «Гуси».
Зокрема, наші бійці посилають подалі російських орків та насміхаються над військовими РФ.
Новий хіт у своєму Instagram вже розмістив сам Wellboy.
«93-тя бригада. Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій Українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь», – написав він.
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Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».
Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.