«Ми українці, а ви орки». Бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy «Гуси»

Українські військові не лише вправно знищують ворога на полі бою, а ще й гарно співають

Хіт Wellboy «Гуси» набув нового звучання

Українські військові з 93 бригади ЗСУ записали свою версію відомої пісні співака Wellboy «Гуси».

Зокрема, наші бійці посилають подалі російських орків та насміхаються над військовими РФ.

Новий хіт у своєму Instagram вже розмістив сам Wellboy.

«93-тя бригада. Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій Українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь», – написав він.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.