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    «Ми українці, а ви орки». Бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy «Гуси»

    Українські військові не лише вправно знищують ворога на полі бою, а ще й гарно співають - «Ми українці, а ви орки». Бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy «Гуси»
    Українські військові не лише вправно знищують ворога на полі бою, а ще й гарно співають

    Хіт Wellboy «Гуси» набув нового звучання

    Українські військові з 93 бригади ЗСУ записали свою версію відомої пісні співака Wellboy «Гуси».

    Зокрема, наші бійці посилають подалі російських орків та насміхаються над військовими РФ.

    Новий хіт у своєму Instagram вже розмістив сам Wellboy.

    «93-тя бригада. Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій Українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь», – написав він.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

    Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Антон Вельбой #stoprussia
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    «Ми українці, а ви орки». Бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy «Гуси»