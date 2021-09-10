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    Опубліковано перший трейлер продовження «Матриці»

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    Нову &laquo;Матрицю&raquo; анонсували за допомогою 180 тисяч тизерів - Опубліковано перший трейлер продовження «Матриці»
    Нову «Матрицю» анонсували за допомогою 180 тисяч тизерів
    Фото: скріншот

    До своїх культових ролей повернуться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс

    Кіноконцерн Warner Bros. Pictures опублікував перший трейлер продовження знаменитої трилогії під заголовком «Матриця: Воскресіння». Відеоролик доступний на каналі компанії в YouTube.

    Майбутній науково-фантастичний бойовик стане четвертим фільмом в серії «Матриця». Попередні три були написані і зрежисовані дуетом Вачовскі, а продюсером виступив Джоель Сільвер.

    Четверта стрічка створена в поодинці Ланою Вачовскі, яка написала сценарій в співавторстві з Девідом Мітчеллом і Олександром Хемоном. До своїх культових ролей повернуться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

    Сюжетна лінія нового четвертого фільму серії, як і раніше, буде оповідати про протистояння головних героїв комп'ютерній системі «Матриця», яка встановила контроль над Землею.

    Фільм вийде в прокат 22 грудня 2021 року.

    Раніше компанія Warner Bros.офіційно опублікувала перший тизер «Матриці: Воскресіння».

    Теги: трейлер фільм YouTube
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    Опубліковано перший трейлер продовження «Матриці»