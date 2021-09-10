Опубліковано перший трейлер продовження «Матриці»

Нову «Матрицю» анонсували за допомогою 180 тисяч тизерів

До своїх культових ролей повернуться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс

Кіноконцерн Warner Bros. Pictures опублікував перший трейлер продовження знаменитої трилогії під заголовком «Матриця: Воскресіння». Відеоролик доступний на каналі компанії в YouTube.

Майбутній науково-фантастичний бойовик стане четвертим фільмом в серії «Матриця». Попередні три були написані і зрежисовані дуетом Вачовскі, а продюсером виступив Джоель Сільвер.

Четверта стрічка створена в поодинці Ланою Вачовскі, яка написала сценарій в співавторстві з Девідом Мітчеллом і Олександром Хемоном. До своїх культових ролей повернуться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

Сюжетна лінія нового четвертого фільму серії, як і раніше, буде оповідати про протистояння головних героїв комп'ютерній системі «Матриця», яка встановила контроль над Землею.

Фільм вийде в прокат 22 грудня 2021 року.

Раніше компанія Warner Bros.офіційно опублікувала перший тизер «Матриці: Воскресіння».