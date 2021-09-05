У Bellingcat розповіли, коли вийде фільм-розслідування про «вагнерівців»

«Вихід фільму запланований на початок наступного року, при цьому текстові розслідування вийдуть вже у вересні» – журналіст

Bellingcat так і не отримав відповідей на питання від української сторони – Грозєв

Розслідування про «вагнерівців», які розробляли українські спецслужби, вийде в декількох форматах, одні з яких кінофільм у співпраці з Голлівудом. Вихід фільму запланований на початок наступного року, при цьому текстові розслідування вийдуть на CNN вже у вересні. Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya Fest.

«Буде три частини, одна з них – документальні фільм, який продюсує директор з Голлівуду... Це буде початок наступного року. Це буде дуже цікавий фільм», – розповів Грозєв.

При цьому, Грозєв зазначив, що Bellingcat так і не отримав відповідей на питання від української сторони.

«Ми також хочемо зробити більш короткий фільм, над цим працює CNN, і ми вирішили їм в цьому допомогти. Вони опублікують це протягом цього місяця, включаючи текстове розслідування», – сказав журналіст.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

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