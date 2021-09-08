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    «Матриця». Warner Bros. анонсувала фільм за допомогою 180 тис. «тизерів»

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    Нову &laquo;Матрицю&raquo; анонсували за допомогою 180 тисяч тизерів - «Матриця». Warner Bros. анонсувала фільм за допомогою 180 тис. «тизерів»
    Нову «Матрицю» анонсували за допомогою 180 тисяч тизерів
    Фото: скріншот

    Дебютний трейлер фільму покажуть вже цього четверга, 9 вересня

    Компанія Warner Bros.офіційно опублікувала перший тизер «Матриці: Воскресіння». Короткий ролик підтверджує, що дебютний трейлер фільму покажуть вже цього четверга, 9 вересня.

    Одночасно з цим оновився веб-сайт WhatIsTheMatrix.com, де відвідувачам пропонують обрати червону або синю капсулу. Залежно від ухваленого рішення, сайт автоматично генерує один із 180 тисяч унікальних варіантів тизеру з кадрами фільму, адаптуючи відео під ваш реальний час.

    У сценах можна помітити Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс, а також невідомих нових персонажів, яких грають Яхʼя Абдул-Матін II, Джессіка Генвік, Джонатан Грофф та інші.

    Теги: трейлер фільм час
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    «Матриця». Warner Bros. анонсувала фільм за допомогою 180 тис. «тизерів»