«Матриця». Warner Bros. анонсувала фільм за допомогою 180 тис. «тизерів»

Компанія Warner Bros.офіційно опублікувала перший тизер «Матриці: Воскресіння». Короткий ролик підтверджує, що дебютний трейлер фільму покажуть вже цього четверга, 9 вересня.

Одночасно з цим оновився веб-сайт WhatIsTheMatrix.com, де відвідувачам пропонують обрати червону або синю капсулу. Залежно від ухваленого рішення, сайт автоматично генерує один із 180 тисяч унікальних варіантів тизеру з кадрами фільму, адаптуючи відео під ваш реальний час.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2