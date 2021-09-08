«Носорога» Сенцова покажуть у Венеції. Україна виділила гроші на рекламу

Фільм «Носоріг» – це кримінальна драма про молодого бандита, який згадує своє минуле і те, як втратив себе та сім’ю

Стрічку бранця Кремля покажуть на Міжнародному кінофестивалі

Державне агентство України з питань кіно 6 вересня повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Край Кінема» на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Загальна вартість закупівлі становить 256 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля. У недавньому інтерв’ю Сенцов сказав, що демонстрація стрічки у Венеції відбудеться 9 і 10 вересня. Загалом там буде шість-сім показів. Керівником та засновником ТОВ «Край Кінема» є сам Сенцов.

Нагадаємо, що 2020 року Державне агентство України з питань кіно виділило 25,1 млн грн на створення фільму «Носоріг». Стрічка створювалася у копродукції України, Німеччини та Польщі. Підготовку до знімання почали ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення Сенцова в Росії виробництво фільму за графіком не розпочалося.

Фільм «Носоріг» – це кримінальна драма про молодого бандита, який згадує своє минуле і те, як втратив себе та сім’ю. Події розгортаються у 90-их роках.