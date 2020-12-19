Опубліковано тизер запланованих фільмів і серіалів на HBO Max (відео)
Серед анонсованих проектів – режисерська версія «Ліги справедливості» та перезапуск «Пліткарки»
Сервіс HBO Max випустив тизер проектів, які вийдуть у 2021-2022 роках.
Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
У відео можна побачити уривки з фільмів і серіалів, які будуть доступні на платформі.
Серед них, зокрема:
- «Чудо-жінка:1984»,
- режисерська версія «Ліги справедливості»,
- перезапуск «Пліткарки»,
- реюніон «Друзів»,
- новий сезон «Ейфорії»,
- документальні серіали про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.
Окремо в ролику згадується приквел «Гри престолів», який HBO пообіцяв представити у 2022 році.
Зазначимо, що для кіноіндустрії цей рік став складним: через пандемію зйомки припинялися, покази переносилися, багато кінотеатрів досі закриті. Але це не означає, що нових фільмів зовсім не було.
Нагадаємо, що Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.