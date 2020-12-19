Опубліковано тизер запланованих фільмів і серіалів на HBO Max (відео)

Серед анонсованих проектів – режисерська версія «Ліги справедливості» та перезапуск «Пліткарки»

Сервіс HBO Max випустив тизер проектів, які вийдуть у 2021-2022 роках.

Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

У відео можна побачити уривки з фільмів і серіалів, які будуть доступні на платформі.

Серед них, зокрема:

«Чудо-жінка:1984»,

режисерська версія «Ліги справедливості»,

перезапуск «Пліткарки»,

реюніон «Друзів»,

новий сезон «Ейфорії»,

документальні серіали про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.

Окремо в ролику згадується приквел «Гри престолів», який HBO пообіцяв представити у 2022 році.

Зазначимо, що для кіноіндустрії цей рік став складним: через пандемію зйомки припинялися, покази переносилися, багато кінотеатрів досі закриті. Але це не означає, що нових фільмів зовсім не було.

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