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    Опубліковано тизер запланованих фільмів і серіалів на HBO Max (відео)

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    У списку&nbsp;&ndash; &laquo;Чудо-жінка:1984&raquo; - Опубліковано тизер запланованих фільмів і серіалів на HBO Max (відео)
    У списку – «Чудо-жінка:1984»

    Серед анонсованих проектів – режисерська версія «Ліги справедливості» та перезапуск «Пліткарки»

    Сервіс HBO Max випустив тизер проектів, які вийдуть у 2021-2022 роках.

    Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

    У відео можна побачити уривки з фільмів і серіалів, які будуть доступні на платформі.

    Серед них, зокрема:

    • «Чудо-жінка:1984»,
    • режисерська версія «Ліги справедливості»,
    • перезапуск «Пліткарки»,
    • реюніон «Друзів»,
    • новий сезон «Ейфорії»,
    • документальні серіали про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.

    Окремо в ролику згадується приквел «Гри престолів», який HBO пообіцяв представити у 2022 році.

    Зазначимо, що для кіноіндустрії цей рік став складним: через пандемію зйомки припинялися, покази переносилися, багато кінотеатрів досі закриті. Але це не означає, що нових фільмів зовсім не було. 

    Нагадаємо, що Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.

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    Теги: рейтинг серіал фільм
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