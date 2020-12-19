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    У світі

    Папа Римський зніметься в серіалі Netflix

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    Папа Римський Франциск зніметься у проєкті Netflix - Папа Римський зніметься в серіалі Netflix
    Папа Римський Франциск зніметься у проєкті Netflix
    Фото: Vatican Media

    Картина складатиметься з чотирьох серій і вийде на Netflix у 2021 році

    Стрімінгова платформа Netflix зніме документальний серіал за книгою Папи Римського Франциска «Ділячись мудрістю років«, де з'явиться і сам понтифік.

    Про це повідомляє видання Variety.

    Серіал складатиметься з чотирьох серій і вийде на Netflix у 2021 році

    Зазначимо, що інформацію про участь понтифіка у зйомках підтвердив падре Антоніо Спадаро, який редагував книгу. За його словами, серіал стане своєрідним джерелом мудрості старшого покоління.

    У фільмі знімуться чоловіки та жінки від 70 років з різних куточків світу. Вони також поділяться особливими історіями зі свого життя.

    Головним акцентом серіалу стане інтерв’ю Папи Франциска. Його фрагментарно покажуть у всіх серіях. Так, понтифік розкриє свою точку зору на актуальні соціальні проблеми. Також він обговорить питання любові, боротьби, роботи чи мрій.

    «У людей похилого віку є мудрість. На них покладається велика відповідальність: передавати свій життєвий досвід, свою сімейну історію, історію громади, народу», – пояснив ідею книги Папа Римський Франциск.

    Продюсером серіалу стане Сімона Ерколані.

    Теги: книги Папа Римський серіал
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