Папа Римський зніметься в серіалі Netflix

Картина складатиметься з чотирьох серій і вийде на Netflix у 2021 році

Стрімінгова платформа Netflix зніме документальний серіал за книгою Папи Римського Франциска «Ділячись мудрістю років«, де з'явиться і сам понтифік.

Про це повідомляє видання Variety.

Серіал складатиметься з чотирьох серій і вийде на Netflix у 2021 році

Зазначимо, що інформацію про участь понтифіка у зйомках підтвердив падре Антоніо Спадаро, який редагував книгу. За його словами, серіал стане своєрідним джерелом мудрості старшого покоління.

У фільмі знімуться чоловіки та жінки від 70 років з різних куточків світу. Вони також поділяться особливими історіями зі свого життя.

Головним акцентом серіалу стане інтерв’ю Папи Франциска. Його фрагментарно покажуть у всіх серіях. Так, понтифік розкриє свою точку зору на актуальні соціальні проблеми. Також він обговорить питання любові, боротьби, роботи чи мрій.

«У людей похилого віку є мудрість. На них покладається велика відповідальність: передавати свій життєвий досвід, свою сімейну історію, історію громади, народу», – пояснив ідею книги Папа Римський Франциск.

Продюсером серіалу стане Сімона Ерколані.