Документалка про борщ отримала спеціальну нагороду європейської премії

У конкурсі змагалися понад 300 журналістських робіт із країн Східної Європи

Документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» отримав спеціальну відзнаку від премії ADAMI MEDIA PRIZE, інформує «Еспресо».

У конкурсі змагалися понад 300 журналістських робіт із країн Східної Європи. Над проєктом також працювали телекомпанії Грузії, Молдови та EBU – Європейський медіа союз. Нашу країну представляла Тетяна Літвінова, українська журналістка й ведуча телеканалу «Еспресо».

Серед усіх робіт, що претендували на нагороду, українські журналісти до фіналу дійшли з двома проєктами: «Країною пісень» від НСТУ (продюсер Стас Медведєв) та документальним фільмом «Борщ. Секретний інгредієнт» (Film.ua Group, креативна продюсерка Наталка Якимович).

Премія ADAMI Media Prize – найбільш значуща нагорода для тележурналістів, кінематографістів і продюсерів онлайнових медіа із шести країн Східного партнерства ЄС у сфері культурного різноманіття, етнічної та національної толерантності.

Члени журі зібралися офлайн та онлайн, щоб визначити найкращих на премію, стипендію й особливі відзнаки. Цьогорічна церемонія нагородження відбувалася за підтримки Марії Пейчіновіч-Бурич, генеральної секретарки Ради Європи.

Раніше українська журналістка та режисерка-документалістка Таїсія Кутузова стала лавреаткою премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції. Кутузову відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні «Закрий рота» (Shut the fck up).