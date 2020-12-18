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    Документалка про борщ отримала спеціальну нагороду європейської премії

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    <span>Премія ADAMI Media Prize &ndash; значуща нагорода для тележурналістів</span> - Документалка про борщ отримала спеціальну нагороду європейської премії
    Премія ADAMI Media Prize – значуща нагорода для тележурналістів
    Фото: відкриті джерела

    У конкурсі змагалися понад 300 журналістських робіт із країн Східної Європи

    Документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» отримав спеціальну відзнаку від премії ADAMI MEDIA PRIZE, інформує «Еспресо».

    У конкурсі змагалися понад 300 журналістських робіт із країн Східної Європи. Над проєктом також працювали телекомпанії Грузії, Молдови та EBU – Європейський медіа союз. Нашу країну представляла Тетяна Літвінова, українська журналістка й ведуча телеканалу «Еспресо».

    Серед усіх робіт, що претендували на нагороду, українські журналісти до фіналу дійшли з двома проєктами: «Країною пісень» від НСТУ (продюсер Стас Медведєв) та документальним фільмом «Борщ. Секретний інгредієнт» (Film.ua Group, креативна продюсерка Наталка Якимович).

    Премія ADAMI Media Prize – найбільш значуща нагорода для тележурналістів, кінематографістів і продюсерів онлайнових медіа із шести країн Східного партнерства ЄС у сфері культурного різноманіття, етнічної та національної толерантності.

    Члени журі зібралися офлайн та онлайн, щоб визначити найкращих на премію, стипендію й особливі відзнаки. Цьогорічна церемонія нагородження відбувалася за підтримки Марії Пейчіновіч-Бурич, генеральної секретарки Ради Європи.

    Раніше українська журналістка та режисерка-документалістка Таїсія Кутузова стала лавреаткою премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції. Кутузову відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні «Закрий рота» (Shut the fck up).

    Теги: кіно культура Україна фільм
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