Капсула Crew Dragon успішно відокремилася від ракети Falcon 9



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Капсула Crew Dragon почала самостійний рух до Міжнародної космічної станції

Космічний корабель Сrew Dragon повинен пристикуватися до МКС через 19 годин

Капсула Crew Dragon успішно відокремилася від ракети Falcon 9 і почала самостійний рух до Міжнародної космічної станції.

Відповідну інформацію підтвердили у NASA та SpaceX.

За кілька хвилин до цього перша ступінь ракети успішно сіла на платформу в Атлантичному океані.

Космічний корабель Сrew Dragon повинен пристикуватися до МКС через 19 годин.

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

До слова, сьогодні прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.