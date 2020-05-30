Капсула Crew Dragon успішно відокремилася від ракети Falcon 9
Космічний корабель Сrew Dragon повинен пристикуватися до МКС через 19 годин
Капсула Crew Dragon успішно відокремилася від ракети Falcon 9 і почала самостійний рух до Міжнародної космічної станції.
Відповідну інформацію підтвердили у NASA та SpaceX.
Crew Dragon has successfully separated. Next stop? The International @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/rDKFzPouTE— NASA (@NASA) May 30, 2020
За кілька хвилин до цього перша ступінь ракети успішно сіла на платформу в Атлантичному океані.
Another angle on Falcon 9 engine landing.....#LaunchAmerica #SpaceLaunchLIVE #SpaceX pic.twitter.com/FAX4wpbKX7— Apache Helicopter (@AttackMissile) May 30, 2020
Космічний корабель Сrew Dragon повинен пристикуватися до МКС через 19 годин.
Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.
Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.
Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.
До слова, сьогодні прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.