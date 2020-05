Космічний корабель Сrew Dragon повинен пристикуватися до МКС через 19 годин

Капсула Crew Dragon успішно відокремилася від ракети Falcon 9 і почала самостійний рух до Міжнародної космічної станції.

Відповідну інформацію підтвердили у NASA та SpaceX.

Crew Dragon has successfully separated. Next stop? The International @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/rDKFzPouTE