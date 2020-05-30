Прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування (відео)



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Це вже четверте невдале наземне випробування корабля Starship за останні шість місяців

Starship є перспективним пілотованим космічним кораблем нового покоління, який розробляється SpaceX

Прототип космічного корабля Starship для міжпланетних польотів компанії SpaceX вибухнув під час випробування двигуна у США.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повномасштабний прототип корабля Starship, який розробляється компанією SpaceX для міжпланетних польотів, вибухнув під час проведення випробування його двигуна на полігоні в Бока-Чика.

Прототип Starship вибухнув на півдні Техасу після тестового запуску його двигуна Raptor. Вибух стався за дві хвилини після тестування двигуна корабля. Про постраждалих при випробуванні не повідомляється.

Starship є перспективним пілотованим космічним кораблем нового покоління, який розробляється SpaceX. Він набагато більший за масою і розміром, ніж усі існуючі кораблі SpaceX, і призначений для виведення на орбіту за допомогою важкої ракети-носія Super Heavy понад 100 тонн вантажу.

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, метою даної програми є запуск Starship з вантажем на Марс у 2022 році, за яким у 2024 році має відбутися пілотований політ.

Це вже четверте невдале наземне випробування корабля Starship за останні шість місяців.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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