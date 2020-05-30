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    У світі

    Прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування (відео)

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    <p>Це вже четверте невдале наземне випробування корабля Starship за останні шість місяців</p> - Прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування (відео)

    Це вже четверте невдале наземне випробування корабля Starship за останні шість місяців

    Starship є перспективним пілотованим космічним кораблем нового покоління, який розробляється SpaceX

    Прототип космічного корабля Starship для міжпланетних польотів компанії SpaceX вибухнув під час випробування двигуна у США.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Повномасштабний прототип корабля Starship, який розробляється компанією SpaceX для міжпланетних польотів, вибухнув під час проведення випробування його двигуна на полігоні в Бока-Чика.

    Прототип Starship вибухнув на півдні Техасу після тестового запуску його двигуна Raptor. Вибух стався за дві хвилини після тестування двигуна корабля. Про постраждалих при випробуванні не повідомляється.

    Starship є перспективним пілотованим космічним кораблем нового покоління, який розробляється SpaceX. Він набагато більший за масою і розміром, ніж усі існуючі кораблі SpaceX, і призначений для виведення на орбіту за допомогою важкої ракети-носія Super Heavy понад 100 тонн вантажу.

    За словами засновника SpaceX Ілона Маска, метою даної програми є запуск Starship з вантажем на Марс у 2022 році, за яким у 2024 році має відбутися пілотований політ.

    Це вже четверте невдале наземне випробування корабля Starship за останні шість місяців.

    Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

    Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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