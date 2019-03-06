Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни
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Світ дізнається про роль папи Пія XII за часів нацистського терору і Голокосту
Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити секретні архіви Ватикану, що наводять світло на політику Святого престолу в роки Другої світової війни.
Йдеться про роль папи Пія XII в один із найпохмуріших періодів історії – за часів нацистського терору і Голокосту.
«Церква не боїться історії, більше того, вона любить її та хоче ще більше та краще її любити так, як її любить Бог», – сказав понтифік.
У 2014 році Франциск вирішив не оголошувати початок процесу канонізації Папи Пія XII через те, що релігійні організації в Ізраїлі були проти. Представники єврейських організацій вважають Пія ХІІ відповідальним за те, що під час Другої світової війни Ватикан не висловився проти Голокосту.
Американський єврейський комітет в останні 30 років закликав Ватикан відкрити доступ до архівів періоду 1939-1958 років.
Архів Пія XII відкриють у 81-ту річницю його обрання понтифіком. Встановлення експертами фактів про роль Пія XII у Другій світовій війні, як очікують, вплине на рішення про можливість його канонізації.
Джерело: Радіо Свобода