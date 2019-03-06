Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни



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Пій XII приймає спеціального посла США Мірона Тейлора, що привіз листа від президента США Франкліна Рузвельта, 27 лютого 1940 року

Світ дізнається про роль папи Пія XII за часів нацистського терору і Голокосту

Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити секретні архіви Ватикану, що наводять світло на політику Святого престолу в роки Другої світової війни.

Йдеться про роль папи Пія XII в один із найпохмуріших періодів історії – за часів нацистського терору і Голокосту.

«Церква не боїться історії, більше того, вона любить її та хоче ще більше та краще її любити так, як її любить Бог», – сказав понтифік.

У 2014 році Франциск вирішив не оголошувати початок процесу канонізації Папи Пія XII через те, що релігійні організації в Ізраїлі були проти. Представники єврейських організацій вважають Пія ХІІ відповідальним за те, що під час Другої світової війни Ватикан не висловився проти Голокосту.

Американський єврейський комітет в останні 30 років закликав Ватикан відкрити доступ до архівів періоду 1939-1958 років.

Архів Пія XII відкриють у 81-ту річницю його обрання понтифіком. Встановлення експертами фактів про роль Пія XII у Другій світовій війні, як очікують, вплине на рішення про можливість його канонізації.





Джерело: Радіо Свобода