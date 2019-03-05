Проект «Лекторій»: історик розповів про події Карпатської України 80 років тому трансляція



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Цього року Україна відзначає 80-річчя утворення Карпатської України

Сьогодні, 5 березня, в прес-центрі ІА «Главком» в рамках проекту «Лекторій» відбулась прес-конференція на тему: «Події Карпатської України 80 років тому».

Історик Олександр Пагіря розповів про події Карпатської України, які відбулися 80 років тому. Зокрема, про історичні передумови становлення Карпатської України та долю її героїв.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

Також зазначимо, що на Закарпатті у березні відбудеться фестиваль «Історія:UA», який приурочений до 80-річчя утворення Карпатської України.

15 березня в рамках відзначення роковин подвигу закарпатців в Хусті відкриється фото-документальна виставка «Наша Земля проголошує, що вона була, є й хоче бути українська»: до 80-річчя незалежності Карпатської України». 22 березня з її матеріалами в приміщенні Закарпатської облдержадміністрації зможуть ознайомитися жителі Ужгорода.

Карпатська Украї́на (до 26 жовтня 1938 Підкарпатська Русь) — автономна республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938–1939 рр., Українська незалежна держава — в основному на гірській частині території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 року.