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    У світі

    Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни

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    За словами Папи Римського,&nbsp;&laquo;церква не боїться історії&raquo;, і&nbsp;спадщина Пія XII трактувалася з &laquo;деякими упередженнями і перебільшенням&raquo; - Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни
    За словами Папи Римського, «церква не боїться історії», і спадщина Пія XII трактувалася з «деякими упередженнями і перебільшенням»

    Матеріали оприлюднять 2 березня 2020 року

    Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити доступ до секретних архівів Ватикану часів Пія XII. Про це повідомляє Reuters.

    Він повідомив, що матеріали оприлюднять 2 березня 2020 року. Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть.

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    За словами Папи Римського, «церква не боїться історії», і спадщина Пія XII трактувалася з «деякими упередженнями і перебільшенням».

    Як зазначається, деякі євреї звинувачують Пія, який був Папою Римським з 1939 по 1958 роки, у тому, що він закривав очі на Голокост.  Ватикан заявляв, що Пій допомагав євреям таємно, щоб не погіршити ситуацію для католиків, зокрема, в частині окупованої нацистами Європи.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав наявність випадків, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь. Голова Католицької церкви підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь. За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.

     

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