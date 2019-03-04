Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни



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За словами Папи Римського, «церква не боїться історії», і спадщина Пія XII трактувалася з «деякими упередженнями і перебільшенням»

Матеріали оприлюднять 2 березня 2020 року

Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити доступ до секретних архівів Ватикану часів Пія XII. Про це повідомляє Reuters.

Він повідомив, що матеріали оприлюднять 2 березня 2020 року. Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть.

За словами Папи Римського, «церква не боїться історії», і спадщина Пія XII трактувалася з «деякими упередженнями і перебільшенням».

Як зазначається, деякі євреї звинувачують Пія, який був Папою Римським з 1939 по 1958 роки, у тому, що він закривав очі на Голокост. Ватикан заявляв, що Пій допомагав євреям таємно, щоб не погіршити ситуацію для католиків, зокрема, в частині окупованої нацистами Європи.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав наявність випадків, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь. Голова Католицької церкви підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь. За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.