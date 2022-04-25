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    «Партизани» в окупованому Криму шкодять автівки із симовлікою «Z» (відео)

    Власник авто щиро не розуміє, чому йому зіпсували машину - «Партизани» в окупованому Криму шкодять автівки із симовлікою «Z» (відео)
    Власник авто щиро не розуміє, чому йому зіпсували машину
    скріншот з відео

    Триває 61-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Мешканці окупованого Криму показують своє ставлення до загарбників.

    За символіку рашистів на своєму авто, можна отримати покарання у вигляді порізаних колес чи облитий кислотою капот.

    «У Криму група невідомих українських партизанів надсилає привітання власникам автівок з рашистською літерою «Z», − пише журналіст Андрій Цаплієнко.

    Він виклав відео, де розлючений прихильник путінського режиму показує свою понівечену автівку. Її ще й розфарбували у синьо-жовті кольори.

    Нагадаємо, у Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі літеру Z, що є рашистським символом.

    Поліцію на місце викликали місцеві мешканці, які помітили неправомірні дії чоловіка похилого віку.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Партизани» в окупованому Криму шкодять автівки із симовлікою «Z» (відео)