«Партизани» в окупованому Криму шкодять автівки із симовлікою «Z» (відео)

Власник авто щиро не розуміє, чому йому зіпсували машину

Триває 61-й день повномасштабної війни Росії проти України

Мешканці окупованого Криму показують своє ставлення до загарбників.

За символіку рашистів на своєму авто, можна отримати покарання у вигляді порізаних колес чи облитий кислотою капот.

«У Криму група невідомих українських партизанів надсилає привітання власникам автівок з рашистською літерою «Z», − пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Він виклав відео, де розлючений прихильник путінського режиму показує свою понівечену автівку. Її ще й розфарбували у синьо-жовті кольори.

Нагадаємо, у Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі літеру Z, що є рашистським символом.

Поліцію на місце викликали місцеві мешканці, які помітили неправомірні дії чоловіка похилого віку.