«Партизани» в окупованому Криму шкодять автівки із симовлікою «Z» (відео)
Триває 61-й день повномасштабної війни Росії проти України
Мешканці окупованого Криму показують своє ставлення до загарбників.
За символіку рашистів на своєму авто, можна отримати покарання у вигляді порізаних колес чи облитий кислотою капот.
«У Криму група невідомих українських партизанів надсилає привітання власникам автівок з рашистською літерою «Z», − пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Він виклав відео, де розлючений прихильник путінського режиму показує свою понівечену автівку. Її ще й розфарбували у синьо-жовті кольори.
Нагадаємо, у Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі літеру Z, що є рашистським символом.
Поліцію на місце викликали місцеві мешканці, які помітили неправомірні дії чоловіка похилого віку.