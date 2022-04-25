«Помре Путін, можуть вбити і Кадирова». Син законно обраного президента Ічкерії озвучив можливі сценарії

Анзор Масхадов назвав Рамзана Кадирова клоуном, який не посміє поїхати туди, де йде війна

Син законно обраного президента Ічкерії Аслана Масхадова, убитого спецпідрозділом ФСБ, Анзор Масхадов вважає, що у Кремлі написаний сценарій на випадок смерті нинішнього диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

«Якщо не буде Путіна, то хто буде за ним? Там все, я думаю, розписано. І може бути й таке, що помер Путін, вбивають і Кадирова», – наголосив Масхадов.

Він назвав Рамзана Кадирова клоуном. І висловив впевненість: Кадиров не посміє поїхати туди, де йде війна. Де небезпечно, де бомбардують, де стріляють.

Що стосується солдатів-кадирівців, то Анзор Масхадов зазначив, що у війні в Україні вони перебувають в тилу. Вони знімають відеоролики, тому називають їх тіктокерами, додав Масхадов.

Разом з тим, син законно обраного президента Ічкерії наголосив: якщо Україна переможе Росію, то багато чеченців, котрі нині в еміграції, повернуться додому

«Половина нашого народу виїхали до інших країн. І ми знаємо, що прийде день, і ми повернемося на свою рідну землю, де не буде путінського режиму, де не буде цих злочинців, диктаторського режиму. І сподіваємось на це, на крах Росії. На крах путінського режиму», – заявив він.

Як повідомлялося раніше, Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.