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    «Помре Путін, можуть вбити і Кадирова». Син законно обраного президента Ічкерії озвучив можливі сценарії

    «Помре Путін, можуть вбити і Кадирова». Син законно обраного президента Ічкерії озвучив можливі сценарії
    фото з відкритих джерел

    Анзор Масхадов назвав Рамзана Кадирова клоуном, який не посміє поїхати туди, де йде війна

    Син законно обраного президента Ічкерії Аслана Масхадова, убитого спецпідрозділом ФСБ, Анзор Масхадов вважає, що у Кремлі написаний сценарій на випадок смерті нинішнього диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

    «Якщо не буде Путіна, то хто буде за ним? Там все, я думаю, розписано. І може бути й таке, що помер Путін, вбивають і Кадирова», – наголосив Масхадов.

    Він назвав Рамзана Кадирова клоуном. І висловив впевненість: Кадиров не посміє поїхати туди, де йде війна. Де небезпечно, де бомбардують, де стріляють.

    Що стосується солдатів-кадирівців, то Анзор Масхадов зазначив, що у війні в Україні вони перебувають в тилу. Вони знімають відеоролики, тому називають їх тіктокерами, додав Масхадов.

    Разом з тим, син законно обраного президента Ічкерії наголосив: якщо Україна переможе Росію, то багато чеченців, котрі нині в еміграції, повернуться додому

    «Половина нашого народу виїхали до інших країн. І ми знаємо, що прийде день, і ми повернемося на свою рідну землю, де не буде путінського режиму, де не буде цих злочинців, диктаторського режиму. І сподіваємось на це, на крах Росії. На крах путінського режиму», – заявив він.

    Як повідомлялося раніше, Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

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    Теги: росія окупанти війна путін Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    «Помре Путін, можуть вбити і Кадирова». Син законно обраного президента Ічкерії озвучив можливі сценарії