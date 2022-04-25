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    Українського пілота Василюка звільнили з російського полону

    Роман Василюк потрапив на підконтрольну Україні територію&nbsp; - Українського пілота Василюка звільнили з російського полону
    Роман Василюк потрапив на підконтрольну Україні територію 
    фото: ГУР МО України

    Підполковник потрапив у полон, коли окупанти збили його літак над Волновахою

    Українського пілота Су-25 підполковника Романа Василюка звільнили з полону РФ. Під час виконання бойового завдання літак пілота збили ворожі ППО над Волновахою Донецької області, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

    Відомо, що Василюк потрапив у полон ще 14 березня. Під час падіння літака він зміг катапультуватися, але отримав поранення.

    Розвідники говорять, що пілот пройшов через чисельні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення він перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

    У неділю, 24 квітня, Роман Василюк потрапив на підконтрольну Україні територію.

    Зараз він отримає належну медичну допомогу та спілкується з родиною.

    Дещо раніше звільнений з полону рашистів священник розповів про знущання окупантів.

    Військові РФ намагалися забити його до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною

    Теги: росія війна полон літак звільнення
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    Українського пілота Василюка звільнили з російського полону