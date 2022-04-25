Українського пілота Василюка звільнили з російського полону

Підполковник потрапив у полон, коли окупанти збили його літак над Волновахою

Українського пілота Су-25 підполковника Романа Василюка звільнили з полону РФ. Під час виконання бойового завдання літак пілота збили ворожі ППО над Волновахою Донецької області, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Відомо, що Василюк потрапив у полон ще 14 березня. Під час падіння літака він зміг катапультуватися, але отримав поранення.

Розвідники говорять, що пілот пройшов через чисельні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення він перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

У неділю, 24 квітня, Роман Василюк потрапив на підконтрольну Україні територію.

Зараз він отримає належну медичну допомогу та спілкується з родиною.

Дещо раніше звільнений з полону рашистів священник розповів про знущання окупантів.

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