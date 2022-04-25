У Придністров’ї пролунали вибухи біля міністерства держбезпеки – Геращенко (фото, відео)

Геращенко: «Кілька днів тому Міноборони Росії заявляло, що друга фаза «спецоперації» передбачає вихід до кордону Придністров'я»,

У Тирасполі (Придністров'я) лунають вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки. Про це повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко в Telegram.

«У Тирасполі (Придністров'я) вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки. На фото видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі. Кілька днів тому Міноборони Росії заявляло, що друга фаза «спецоперації» передбачає вихід до кордону Придністров'я», - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї.

Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Також стало відомо, що президентка Майя Санду заявила про неготовність Молдови приєднатися до антиросійських санкцій, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.