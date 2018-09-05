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    На сході Росії стався землетрус

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    На сході Росії стався землетрус

    Магнітуда землетрусу в Челябінській області склала 5,5

    У Росії в Катав-Іванівському муніципальному районі Челябінської області в ніч на середу, 5 вересня, стався землетрус. Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС у регіоні.

    За даними відомства, сейсмічна активність зафіксована на глибині 10 км.

    «Руйнувань будівель і споруд немає. На виробництво підприємств дана подія не вплинула», - уточнили в МНС.

    Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані о 1:58 за київським часом.

    За даними відомства, загиблих і постраждалих немає. Прес-служба МНС повідомила також, що влада організувала роботу 16 робочих груп з перевірки так званих соціально значущих об'єктів, об'єктів інфраструктури та житлових будинків.

    Водночас, як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, магнітуда землетрусу склала 5,5. Він відбувся за 7 км на північний захід від Катав-Іванівського, за 133 кілометри від Уфи.

    Міністр громадської безпеки регіону Євген Савченко розповів, що в екстрені служби надійшло понад 600 дзвінків від жителів.

    «З різних територій Челябінської області про землетрус всього надійшло 627 дзвінків від жителів», - сказав чиновник.

    Він також розповів, що на будівлі лікарні в Катав-Іванівському виявили тріщини, тому були евакуйовані пацієнти і персонал.

     

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