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    Поліцейське переслідування у США: розбито п'ять машин, зламано чотири сосни (відео)

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    Поліцейське переслідування у США: розбито п'ять машин, зламано чотири сосни (відео)

    Пояснюючи причини своєї поведінки, порушниця повідомила, що дуже не хотіла потрапити до в'язниці

    Одного липневого дня поліцейські американської Флоренції зажадали від 24-річної Бріттані Ніколь Джеффордс, обвинуваченої в збройному пограбуванні, зупинитися. Дівчина не підкорилася вимогам правоохоронців, висадила пасажира зі свого позашляховика і почала від них втікати.

    Зокрема, важкий автомобіль Бріттані, втрачаючи частини кузова, зносив зі свого шляху будь-які перешкоди, врізався в патрульні машини, але вона все одно відмовлялася зупинятися.

    Тривала погоня закінчилася, коли поліцейський на своїй машині пішов на таран і зачепив позашляховик таким чином, що той двічі зробив кульбіт у повітрі. Судячи з усього, втікачка була не пристебнута ременями безпеки і з цієї причини вона вилетіла з вікна, впала на асфальт і більше не рухалася.

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    Дівчина потрапила в лікарню і досить швидко прийшла в себе. Пояснюючи причини своєї поведінки, вона повідомила правоохоронцям, що дуже не хотіла потрапити до в'язниці. Тепер, після описаних пригод, потенційний термін її перебування в пенітенціарній установі може значно збільшиться.

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