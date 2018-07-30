Поліцейське переслідування у США: розбито п'ять машин, зламано чотири сосни (відео)



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Пояснюючи причини своєї поведінки, порушниця повідомила, що дуже не хотіла потрапити до в'язниці

Одного липневого дня поліцейські американської Флоренції зажадали від 24-річної Бріттані Ніколь Джеффордс, обвинуваченої в збройному пограбуванні, зупинитися. Дівчина не підкорилася вимогам правоохоронців, висадила пасажира зі свого позашляховика і почала від них втікати.

Зокрема, важкий автомобіль Бріттані, втрачаючи частини кузова, зносив зі свого шляху будь-які перешкоди, врізався в патрульні машини, але вона все одно відмовлялася зупинятися.

Тривала погоня закінчилася, коли поліцейський на своїй машині пішов на таран і зачепив позашляховик таким чином, що той двічі зробив кульбіт у повітрі. Судячи з усього, втікачка була не пристебнута ременями безпеки і з цієї причини вона вилетіла з вікна, впала на асфальт і більше не рухалася.

Дівчина потрапила в лікарню і досить швидко прийшла в себе. Пояснюючи причини своєї поведінки, вона повідомила правоохоронцям, що дуже не хотіла потрапити до в'язниці. Тепер, після описаних пригод, потенційний термін її перебування в пенітенціарній установі може значно збільшиться.