Адвокат: Трамп за пару тижнів визначиться, чи свідчитиме перед Мюллером



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Дональд Трамп

Наразі переговори захисників Трампа з офісом Мюллера продовжуються

Президент США Дональд Трамп може погодитися на зустріч зі спецпрокурором Робертом Мюллером з широкого кола питань й прийме відповідне рішення протягом найближчих двох тижнів.

Про це заявив у неділю адвокат президента Руді Джуліані, повідомляє американське центральне видання WP.

«Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив у неділю, що президент може погодитися на інтерв'ю зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, навіть якщо воно включатиму деякі запитання про можливе перешкоджання правосуддю в рамках федерального розслідування про втручання Росії в вибори 2016 року», - зазначає видання.

При цьому, Джуліані зауважив, що переговори з офісом Мюллера продовжуються. Зокрема, обговорюються умови проведення цієї зустрічі.

Крім того, за словами адвоката, команда Трампа хотіла би, щоб інтерв'ю обмежувалося головним чином запитаннями щодо можливої змови між кампанією Трампа і росіянами на виборах 2016 року. Водночас він підкреслив, що говорити про перешкоджання слідству немає жодних правових підстав.

Адвокат Трампа також повідомив, що президент може прийняти рішення про зустріч зі спецпрокурором Мюллером цього або наступного тижня.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

Нагадаємо, декілька днів тому Трамп заявив, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії

Джерело: Укрінформ