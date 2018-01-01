Потужний ураган в Європі перекидав автомобілі на дорогах: вражаюче відео

У Європі вирують сильні шторми: пориви вітру досягають130 км/год

У Європі вирують сильні шторми. Німецька метерологічна служба повідомила, що швідкість вітру сягала 130 км/год., вітер виривав із землі дерева та перекидав автомобілі на дорогах. Про це повідомляє Spiegel. У місті Еммеріх роблизу німецько-нідерландського кордону повалене вітром дерево вбило 59-річного чоловіка у кемпінгую Ще кілька людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Європі вирують сильні шторми: пориви вітру досягають130 км/год

У Європі вирують сильні шторми. Німецька метерологічна служба повідомила, що швідкість вітру сягала 130 км/год., вітер виривав із землі дерева та перекидав автомобілі на дорогах.

Про це повідомляє Spiegel.

У місті Еммеріх роблизу німецько-нідерландського кордону повалене вітром дерево вбило 59-річного чоловіка у кемпінгую Ще кілька людей були травмовані через падіння дерев у різних місцях країні.

Через негоду на заході Німеччини, частково припинено рух повітряного та залізничного транспорту, майже 100 тис. людей залишилися без електрики. У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія рух залізничного транспорту призупинено повністю, в аеропорту Кельн/Бонн скасували десятки авіарейсів.

Негода гралася автомобілями, наче іграшками. Як усе відбувалося – зафіксували камери спостереження. На відео видно, що сильний вітер легко перекидає машини, деякі з яких навіть із пасажирами.

Крім того, за даними видання NOS, у Нідерландах поламані вітром дерева вбили вже двох людей.

У провінції Оверейсел на сході країни в місті Зволле 62-річний чоловік загинув, коли на його машину впало повалене вітром дерево.

Ще один 62-річний чоловік загинув цього ж дня у тій же провінції в місті Енсхеде. Загиблий був водієм вантажівки. Він вийшов на дорогу, щоб прибрати гілку, яка заважала руху. В цей час його вдарила по голові інша гілка.

Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.