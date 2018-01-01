На даний момент відомо про трьох загиблих від урагану «Елеонор»

На європейські країни обрушився потужний ураган «Елеонор», в результаті стихійного лиха загинули не менше трьох осіб, ще 15 постраждали, передає BBC. Повідомляється, що ураган охопив більшу частину Північної Європи, а також її західну частину. На даний момент відомо про загибель лижника у французьких Альпах і двох осіб на узбережжі



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Європа страждає від урагану «Елеонор»

На даний момент відомо про трьох загиблих від урагану «Елеонор»

На європейські країни обрушився потужний ураган «Елеонор», в результаті стихійного лиха загинули не менше трьох осіб, ще 15 постраждали, передає BBC.

Повідомляється, що ураган охопив більшу частину Північної Європи, а також її західну частину. На даний момент відомо про загибель лижника у французьких Альпах і двох осіб на узбережжі Країни Басків в Іспанії. Також повідомляється про 15 постраждалих в інших частинах Франції, з них четверо перебувають у важкому стані.

В Британії швидкість вітру досягала 160 км/год, у Франції - 147 км/год. На території Франції ураган вже знеструмив понад 200 тис. будинків, на сході країни і в Парижі скасовано кілька авіарейсів. Очікується, що протягом дня «Елеонор» пошириться на інші регіони, включаючи Корсику.

Нагадаємо, зимова буря «Елеонор» обрушилася на північні і західні департаменти Франції в ніч на 3 січня і залишила без світла понад 200 тисяч будинків.