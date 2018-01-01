Франція назвала суму збитку від ураганів

У Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор оцінили в 200 млн євро

У Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро. Про це повідомила Французька страхова федерація (FFA). Згідно з інформацією організації, оцінка збитків може зрости через ризик повеней на сході і південному-заході Франції. Страхові компанії готові в найкоротші терміни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор оцінили в 200 млн євро

У Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.

Про це повідомила Французька страхова федерація (FFA).

Згідно з інформацією організації, оцінка збитків може зрости через ризик повеней на сході і південному-заході Франції.

Страхові компанії готові в найкоротші терміни відшкодувати збитки постраждалим.

Відзначено, що всього у Франції зафіксовано близько 150 тис. страхових випадків.

У 37 департаментах Франції в понеділок, 1 січня, було оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки у зв'язку з сильним вітром, який несе ураган Кармен, що наближається з Атлантики.

Негода вдарила по західній частині країни ще в неділю, у зв'язку з чим «помаранчевий» рівень небезпеки був оголошений спочатку в 26 департаментах, а потім до них приєдналися ще 11. Практично у всіх інших регіонах екстреними службами встановлений «жовтий» рівень. Основний удар урагану по прибережних регіонах очікується на другу половину для 1 січня.

За даними ЗМІ, в результаті негоди загинув вже один чоловік. Евакуацію населення влада країни поки не оголошували.