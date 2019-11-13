Про цензуру, Україну та царя-Путіна. Скандальний виступ Галкіна у Новосибірську (відео)



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Максиму Галкіну набридло чути лише про Україну на російському телебаченні

«У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. У гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обмізкувати»

Російський гуморист та телеведучий Максим Галкін у своєму виступі в Новосибірську розкритикував російське телебачення, а також поглузував із президента РФ Володимира Путіна.

«Мене так це дістало, я ж не в Україні живу, що ви мені весь час про неї розповідаєте, ви про нас розкажіть. Таке враження, що у нас все налагодилося і залишилося тільки ось українцям допомогти», - сказав шоумен.

Також Максим Галкін зазначив, що на російське телебачення повернулися радянські часи «в гіршому сенсі слова», а Володимиру Путіну, який «подумки Марс завойовує», «нудно» з росіянами, у яких «пенсії не ті».

«А Путіну вже самому нудно з нами, розумієте? У нас проблеми, у нас пенсії не ті, там не те зробили, тут не те. А він вже іншими масштабами мислить. Він уже Марс подумки завойовує. А ми тут «Ой, як нам далі жити!?». А він каже: «Потерпіть, затягніть пасок». Ми всі затягуємо - хто на поясі, хто на шиї. Ми всі чекаємо. Тому що він зовсім іншого масштабу вже особистість, правда».

Галкін також акцентував на «відсутності» конкуренції Путіну.

«У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. У гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обмізкувати. Розжовують відразу, кажуть: це вороги, це ні, ви - туди, ви - сюди. Ми сидимо, боїмося, що нам дадуть коліном в щелепу. Але, в принципі, я хочу вам сказати, поки що хоча б на концертах можна говорити, що хочеш», - зазначив Галкін.