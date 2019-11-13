Дубінський про 24 квартири та 17 автомобілів: хто працював – той їсть



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«Слуга народу» Олександр Дубінський після журналістського розслідування прийшов у Раду у футболці з написом «Мама любить швидкість»

На запитання, навіщо йому стільки майна, Дубінський відповів журналістці: «Навіщо вам різні сукні?»

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що усі квартири та машини, про які йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, він купив до того, як потрапив у політику.

Про це Дубінський заявив у коментарі «Радіо Свобода».

«Я купив багато ще до журналістики, до того, як я взагалі пішов на телебачення працювати… Жодне майно, про яке ви говорите у цьому псевдорозслідуванні, не було здобуте мною після початку роботи в політиці. Політика не формує ні мої прибутки, ні можливість купувати якесь майно», - заявив Дубінський.

У відповідь на питання про походження статків депутат сказав: «Це наше сімейне питання. Ми ж ці ресурси заробляли до приходу в політику. Усі гроші в економіці України, податки сплачені, усі насолоджуються життям і щасливі. Хто працював – той їсть».

Він розповів, що його мама-пенсіонерка, на яку записані кілька квартир та автомобілів (у тому числі Maserati), «зараз нічим не займається, насолоджується життям».

Депутат також повідомив, що не живе зі своєю дружиною з 2014 року, хоча офіційно вони не розлучені. Водночас, він згадав про «питання перерозподілу ресурсів після розлучення».

На запитання, навіщо йому стільки майна, Дубінський відповів: «Навіщо вам різні сукні?». Дубінський відзначив, що на телеканалі «1+1» не був журналістом, а лише телеведучим. При цьому нардеп відмовився назвати зарплату, за яку працював на телеканалі.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — «Мерседеси». Депутат пояснював свої статки «талантом» телеведучого, вартість майна його родини — близько 2,5 мільйона доларів.

Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».

У відповідь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Дубінському продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.