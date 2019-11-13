Путін хоче створити свою власну альтернативну історію людства

Чому Путін вирішив воювати з Вікіпедією

Мовою оригіналу

Знаете, есть такое выражение «чья бы корова мычала, а твоя бы молчала» — это я обращаюсь к президенту России. Путин в этом ни хрена не разбирается, ничего про это не знает. Он сам признался, что ему приносят папочки.

Я на самом деле думаю, что он врет. Потому что вечером, когда он сидит дома и пьет чай, одинокий в своей квартире – потому что у него нет ни детей, как мы знаем, ни жены, а жена его это Россия, он женился на России, как вы знаете, как сказал тот же Песков, то ему нужно как-то разнообразить свою жизнь. Поэтому он открывает свой хороший компьютер и смотрит какие-то сайтики. Ну, я его за руку не держал, хотя предполагаю, какие сайты он смотрит.

Могу сказать вам следующее – если он сам сказал, что жизнь его тяжелая, что он работает 24 часов день, и вы помните, что он признался в том, о чем говорил Венедиктов, который все время говорил, что ему приносят папочки разных цветов. И он сам, Путин, сказал об этом.

Кроме того, Майкл Наки написал абсолютно правильный пост, который разошелся – что это человек, у которого нет телефона, как мы знаем — у него нет мобильного телефона, нет телефона у президента РФ. У него нет интернета. И у меня вопрос – почему я вообще должен обращать внимание на то, что говорит этот человек о том, о чем он вообще не имеет представления?

Конечно, я понимаю – ему принесли папочку, — хотя еще раз повторю, что все это вранье, все он прекрасно знает. Но будем идти по его логике – ему принесли папочку, в которой написано, что «Википедия» это такая история, что-то там такое, а нашего нет, а там это самое, и вообще она спонсируется, наверное, Госдепом. И он взял и вот такое ляпнул. Ну, ляпнул, и ляпнул.

«Википедия» это такая гигантская саморазвивающаяся прекрасная вещь, что Путин там в виде большого одолжения – там про него есть, кто он такой. И я думаю, что эта страничка очень тщательно редактируется каждый день. Потому что там должно быть написано и о его преступлениях. Понимаете? Вот, почему. Ему нужна альтернативная какая-то история, где было написано, что он хороший.

А там может быть написано, — нет, как? Он якобы не имеет власти над этой страничкой, правильно? Поэтому там могут появиться и про взрывы домов. Ну, например, фраза «существует мнение, что Путин причастен к взрывам домов». Но почему-то там этой фразы нет.

Короче говоря, в «Википедии» про него нет ни одной сомнительной фразы. И эта история не стоит выеденного яйца. «Википедия» навечно, а Путин – ну, дай ему бог здоровья. Вот так я хочу закончить мой короткий, в очередной раз унижающий, видимо, президента, спич. Вот и все. Не лезь туда, куда не надо – только будешь позориться. Не говори того, о чем не знаешь. Вообще не знаешь, не понимаешь. Твоя роль в жизни людей и роль «Википедии» в жизни людей. Куда ты полез?

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»